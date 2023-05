Edin Dzeko avrà oggi una doppia missione: tornare a segnare e mandare un segnale alla dirigenza interista in chiave rinnovo. Come scrive oggi Tuttosport, il bosniaco sarà di nuovo titolare oggi contro l'Hellas Verona. Al suo fianco Lautaro Martinez, inizialmente in panchina contro la Lazio.

Dzeko, ricorda il quotidiano, non segna in campionato dal 4 gennaio, gol al Napoli. Successivamente ha siglato una doppietta in Supercoppa Italiana. Nulla per il resto, a parte un assist a Cremona. "Il cigno di Sarajevo deve e vuole mandare un messaggio chiaro al suo allenatore per candidarsi a partire dal primo minuto nell’euroderby", riporta Tuttosport.

In chiave contratto, "oggi tutto è in stand by e lo sarà almeno sino alla finale di Coppa Italia". Impossibile trattenere la punta a 5,5 milioni l'anno senza la partecipazione alla prossima Champions League.