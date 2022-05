In un articolo dedicato alla finale di Coppa Italia, su Tuttosport si evidenziano oggi le similitudini e le affinità tra le due contendenti, Juve e Inter, soprattutto per quel che riguarda i due presidenti. Sono noti i buoni rapporti tra Andrea Agnelli e Steven Zhang. Il numero uno bianconero, di recente, ha sottolineato di essere ancora molto legato anche a Beppe Marotta, attuale ad interista. Fino a un anno fa c'era un altro ex juventino come Antonio Conte e "non si fa peccato a pensare che, senza quanto accaduto, probabilmente oggi Conte sarebbe ancora in panchina con una squadra ancora più attrezzata per fare strada pure in Champions", è quanto si legge. Tuttosport vede anche nell'attuale allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, un profilo che "può essere tranquillamente assimilato al primo Massimiliano Allegri (che poi Marotta avesse cercato di portare l’originale a Milano, è un altro discorso)".