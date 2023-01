Anche senza addii a gennaio, l'Inter potrebbe comunque incassare 5-6 milioni di euro in questo mese grazie al 15% fissato con la Roma sulla rivendita di Nicolò Zaniolo. A prescindere da quello che succederà al classe '99, il principale indiziato a fare le valigie (da vedere se subito o in estate) resta sempre Denzel Dumfries. Lo ribadisce tra le sue pagine Tuttosport, che individua sempre il Chelsea come club favorito nella corsa all'olandese, anche se l'agente "Rafaela Pimenta - che ha sempre sottolineato di lavorare per il trasferimento del suo assistito nella sessione di gennaio - sta scandagliando anche altre piste in Premier".