Uno dei nomi che stanno tornando in auge per il mercato dell'Inter in difesa è quello di Demiral, in uscita dall'Atalanta. Come riporta Tuttosport, però, se dalla parte dei milanesi l'idea è quella di arrivare al cartellino del giocatore turco a titolo temporaneo, i bergamaschi non vorrebbero il prestito secco. Potrebbero invece dire sì al prestito con diritto di riscatto. Una delle alternative resta Chalobah del Chelsea.