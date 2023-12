Tuttosport analizza il cambio di fisionomia dell'Atletico Madrid di questa stagione, con il ritorno ad alti livelli di Griezmann e un gioco che sembra molto più offensivo.

Il quotidiano ricorda anche che proprio il francese fallì a San Siro un rigore nella finale di Champions League che avrebbe potuto cambiare la storia dei biancorossi. Oggi è una delle armi di una squadra più offensiva che mai e con un modulo molto simile a quello dell'Inter, in cui Molina a destra e Lino a sinistra garantiscono una forte spinta. Davanti Morata-Griezmann fanno quello che nell'Inter viene chiesto a Lautaro-Thuram.

Da non dimenticare che proprio l'attaccante spagnolo ex Juve fu chiesto l'estate scorsa dal tecnico nerazzurro come rinforzo in attacco, così come è stato vicino a sbarcare a Milano il difensore Azpilicueta. In Champions, Morata viaggia a 6 reti in 5 partite, ma meglio ancora di lui sta andando Griezmann che ha segnato 14 gol in stagione di 6 in Europa. In compenso in Liga i colchoneros hanno appena perso in casa dell'Athletic Bilbao e in generale faticano in trasferta (oggi sono quarti).

Sarà anche la sfida tra gli ex compagni Simeone e Inzaghi, scudettati alla Lazio nel 1999/00. Grandi amici, come lo stesso Simeone e Zanetti.