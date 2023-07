Ci sono anche le idee tattiche di Simone Inzaghi dietro le scelte di mercato dell'Inter. È successo quando si è puntato su Thuram al posto di Dzeko ma anche con l'arrivo di Frattesi dopo l'addio di Brozovic, diventato sacrificabile grazie all'invenzione del tecnico di spostare Calhanoglu regista. Secondo Tuttosport, però, anche sull’acquisto dell’ex Sassuolo è possibile vedere la mano del piacentino.

"L’incursore romano ha preferito l’Inter al Milan anche per motivi tattici - si legge -. Il 3-5-2 dell’allenatore piacentino può esaltare meglio le caratteristiche di Frattesi rispetto al 4-2-3-1 di Pioli. Con il primo modulo l’azzurro può inserirsi maggiormente verso l’area avversaria. Questa capacità di Inzaghi di influire positivamente sul mercato si vede anche in altre situazioni: ad esempio, la ricerca di un successore di Skriniar, diventata meno affannosa dal momento che Inzaghi nella seconda metà della scorsa stagione, dopo l’infortunio dello slovacco, ha schierato quasi sempre Darmian centrale di destra, adattandolo rispetto al ruolo prevalente di esterno a tutta fascia. L’ex granata ha risposto in modo talmente eccellente da convincere il club a ripartire da lui in quella zona di campo".