"Corsa sull’asse Milano-Roma, con deviazione domenicale a Bergamo" quella che fa nel weekend calcistico la corsa Champions League. Una gara al quarto posto che vede il suo show migliore proprio nella giornata di Serie A che comincerà tra poco e che vedrà contrapporsi tra loro tutte le dirette interessate: Milan-Lazio, Roma-Inter, poi Atalanta-Juventus. "Sei squadre in sei punti, dalla Lazio alla Roma". Volendosi focalizzare solo sui big match di sabato, a contrapporsi sono "quattro allenatori con quattro differenti modi di vivere il campo e, soprattutto, con destini in gran parte ancora da definire" scrive Tuttosport nell'edizione odierna che a proposito di José Mourinho e Simone Inzaghi dice: "Sono accomunati dal pragmatismo, molta sostanza e rare concessioni allo spettacolo. Entrambi stanno vivendo un momento strano, per certi versi parallelo: un rapporto solido con i giocatori, meno con la società. Il portoghese pensava di aver cominciato una nuova storia d’amore" ma dopo la Conference dello scorso anno nel corso dell'attuale stagione le cose sembrano essere mutate e per i Friedkin "l'accordo fino al 2024 basta e avanza. Al tecnico invece no".

Complicato anche il futuro di Simone Inzaghi, "nonostante le tre coppe conquistate (due Supercoppe, una Coppa Italia più una finale da disputare con la Fiorentina il 24 maggio). La società ha inghiottito amaramente i due scudetti mancati e ha messo la qualificazione alla Champions come prossimo obiettivo minimo. Per la squadra. Che poi serva a conservare anche il posto a Inzaghi - in scadenza nel 2024 - è tutto un altro discorso".