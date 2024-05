Joaquin Correa è sul mercato. Tornerà all'Inter dopo un anno non fortunatissimo a Marsiglia e ne ha soltanto un altro di contratto. Lo cercano River Plate, Estudiantes e Corinthians, non è da escludere (secondo Tuttosport) un accordo tra le parti per una risoluzione contrattuale. Lo stipendio dell'argentino pesa infatti 6 milioni al lordo per un giocatore fuori dai piani.