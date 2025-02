Tuttosport conferma le versioni degli altri giornali: Inzaghi contro il Genoa non rinuncerà ai tre diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan, anche se stamattina è in programma la rifinitura ad Appiano. Tra i pali ci sarà Martinez al posto dell'infortunato Sommer, mentre a centrocampo Asllani è in ballottaggio con Calhanoglu. In attacco, invece, Correa è favorito su Taremi e Arnautovic.