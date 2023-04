La giustizia sportiva si dimostra una volta di più inadeguata. Come sottolinea Tuttosport, infatti, non ci saranno provvedimenti contro la Curva della Lazio dopo gli ululati razzisti a Karamoh e Singo nel corso della gara contro i granata. "Ululati ascoltati dai presenti allo stadio, in più punti, percepiti anche dai diretti interessati e denunciati da Karamoh con un video postato sul suo profilo Instagram, ma gli ispettori federali non li hanno segnalati nel loro rapporto come anticipato ieri - scrive il quotidiano -.

E allora il giudice sportivo, che non ha poteri inquirenti ma deve applicare le sanzioni basandosi solo sugli atti ufficiali a sua disposizione, ha potuto multare di 5.000 euro la Lazio per l’unica infrazione segnalata nel referto della Procura Federale: il lancio di due bottigliette di plastica verso il settore ospiti effettuato dai tifosi