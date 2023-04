Dopo aver pubblicato una prima pagina nell'edizione cartacea in cui più che sugli insulti razzisti contro Lukaku ci si era concentrati su un (molto presunto) rosso che il belga avrebbe dovuto ricevere in precedenza (ma l'intervento su Gatti è stato giustamente sanzionato con il giallo) Tuttosport pubblica oggi un articolo nella parte alta della home page dell'edizione online in cui si sottolinea quello che il giocatore ha ricevuto nella giornata di ieri. "Sugli spalti alcuni tifosi si sono resi protagonisti di un episodio davvero vergognoso, con buu razzisti e insulti allucinanti contro l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku. In un video che sta girando velocemente sui social network si vedono e si sentono alcuni tifosi che prendono di mira il centravanti belga dei nerazzurri con buu razzisti e anche con un'offesa scioccante: “Scimmia del c…” grida un sostenitore bianconero a squarciagola".