Mentre si avvicina il confronto sul campo tra Roma e Inter, due società italiane affidate a proprietà straniere, da casa giallorossa filtrano rumors riguardo al futuro sia per quel che riguarda il futuro direttore sportivo che sull'allenatore che sarà.

Si parla di Modesto del Monza, come dirigente, ma soprattutto per Tuttosport il sogno di Dan Friedkin sarebbe Antonio Conte in panchina. Anche se, considerato quanto manca al termine della stagione, non è esclusa nemmeno la conferma di De Rossi qualora dovessero arrivare determinati risultati.