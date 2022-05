Mentre il Cagliari si appresta alla partita della vita, per la quale anche il cub sta tentando di coinvolgere quanti più tifosi nel tentativo di riempire di rossoblu l'Unipol Domus in vista di quella che sarà la sfida tra "Davide e Golia" come è stata definita da Tuttosport nell'edizione odierna. "Due squadre agli antipodi" al netto del "logorio fisico" del dispendio di energie dei centoventi minuti di Roma con la Juventus, 'ammortizzabili facilmente' dalla qualità e disponibilità in panchina. Ma la cura di Mister Agostini con più tempo a disposizione per continuare a coltivare quanto visto a Salerno. Ed è proprio dalle scelte di Salerno che Agostini ripartirà contro l'Inter: "Sarà conferma dei medesimi undici che hanno colto il pari in Campania. Adeguandosi allo schema che si è ritrovato per le mani, quel 3-5-2 croce e delizia in stagione".