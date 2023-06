Tuttosport prova oggi a raccontare come è cambiato, da inizio carriera ad oggi, il pensiero di Pep Guardiola. "Pep e il suo modo di interpretare il calcio, fatto di lungo possesso e di ricerca continua degli spazi, sono diventati un’icona capace di dividere il mondo in fazioni, andando, forse, oltre la stessa volontà del catalano che, invece, in questi anni ha spesso dimostrato di rifiutare i dogmi, di saper cambiare idea e di essere capace di imparare da alcuni errori a cui nemmeno un genio come lui è risultato immune", si legge.

Da "il centravanti è lo spazio" si è passati a un centravanti vero, uno dei più forti al mondo. "L’arrivo di Erling Haaland - continua l'articolo -non ha, però, smantellato il castello di convinzioni tattiche su cui è stato edificato il “guardiolismo”. Lo ha perfezionato e reso più efficace. Questo perché il numero 9 dei Citizens, in pochi mesi, ha imparato lui stesso a giocare con quello spazio fondamentale nel visone calcistica di Pep. Haaland, infatti, ha aiutato il City a superare quello che negli scorsi anni era stato il suo limite più evidente: l’idea che per vincere bisognasse dominare per 90’, schiacciare gli avversari per non farli né respirare né pensare. In Champions, soprattutto, questo non è sempre possibile: negli ultimi anni, Pep lo ha imparato sulla sua pelle".