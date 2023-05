Simone Inzaghi conferma all'Olimpico la legge dello specialista: con la finale vinta contro la Fiorentina, sottolinea Tuttosport, ha fatto quattro su quattro, regalando due Coppe Italia e altrettante Supercoppe a Steven Zhang. Il presidente nerazzurro, dal canto suo, con questo trofeo sale a quota cinque e diventa il terzo più vincente nella storia del club, superando Ernesto Pellegrini e Ivanoe Fraizzoli. Più in alto di lui ora solo i due Moratti. Nel suo biennio Inzaghi ha portato in dote per il club oltre 200 milioni di introiti a cui, grazie al successo sulla Fiorentina, se ne sono aggiunti altri 4.5 (nel pacchetto Coppa Italia altri 3 milioni per il cammino fino alla finale, una percentuale sull’incasso della sfida all’Olimpico e la garanzia di partecipare alla prossima edizione di Supercoppa allargata a quattro squadre che si terrà in Arabia).

Quello conquistato ieri ai danni della Fiorentina è per Inzaghi il decimo trofeo da allenatore, contando però anche quelli conquistati alla guida della Lazio Primavera. Una coppa che, secondo il quotidiano, vale la garanzia che oltre alla permanenza all’Inter, arriverà pure il rinnovo di contratto: è impensabile infatti immaginare che possa restare a scadenza l'allenatore capace di conquistare due trofei e di portare l’Inter alla finale di Champions League. Di questo ci sarà ovviamente tempo e modo di parlare dopo il 10 giugno, altra data cerchiata in rosso sul calendario.