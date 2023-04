Pioggia d'oro per l'Inter proveniente dalla Champions League. Come spiega Tuttosport, l'Uefa corrisponderà 12,5 milioni di bonus per la qualificazione in semifinale, altri 8-9 milioni arriveranno dal botteghino più gli 8,2 già introitati ieri. "L’Inter aveva già messo in “borsa” ben 68.55 milioni (in verità sarebbero 72.55, ma vanno tolti 4 milioni per la multa camminata al club per il Fair Play Finanziario).

Cifra che supera i 93 milioni grazie ai soldi ottenuti dai biglietti venduti per le partite disputate con Bayern, Barcellona, Viktoria Plzen, Porto e Benfica. Con le semifinali, il totale si avvicinerà a 115".