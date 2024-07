Sarà la settimana di Valentin Carboni all'Olympique Marsiglia. Secondo Tuttosport l'operazione si chiuderà per un prestito oneroso da 1 milioni e un diritto di riscatto a 36 in favore dei francesi, con un contro-riscatto dei nerazzurri a 40.

Prima, però, l'Inter farà firmare un nuovo contratto a Carboni. La scadenza dell'accordo attuale è lontana (2028) ma l'ingaggio va parametrato al nuovo status: oggi percepisce 800mila euro a stagione.