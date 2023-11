Più che un amico, Hakan Calhanoglu si considera più un fratello maggiore per Kenan Yildiz. Lo scrive oggi Tuttosport, raccontando che il centrocampista dell'Inter, domani avversario del gioiellino della Juventus, lo ha accolto nella nazionale della Turchia e "lo ha messo sotto la sua ala protettrice".

Oltre alla nazionalità turca, entrambi hanno in comune il posto in cui sono cresciuti: la Germania. Yildiz, di padre turco e mamma tedesca, è nato a Ratisbona, in Baviera, e ha giocato a lungo nelle giovanili del Bayern Monaco, mentre Calha è nato a Mannheim, sempre in Germania.