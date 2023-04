La prova a centrocampo offerta da Barella, Brozovic e Mkhitaryan contro il Benfica rende più tranquillo lo staff tecnico rispetto ai tempi di recupero di Hakan Calhanoglu. Come spiega Tuttosport, il turco è tornato ieri in gruppo e sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Monza. Dovrebbe giocare uno spezzone per "scaldare i motori" in vista di Inter-Benfica. "Ma è difficile immaginare di vederlo dall’inizio contro i portoghesi - riporta il quotidiano -. La ritrovata condizione di Brozovic, che si è esibito ai suoi livelli abituali nella serata della vittoria nerazzurra per 2-0 a Lisbona, non rende più indispensabile l’immediato rientro da titolare di Calhanoglu. Ora Brozovic è in vantaggio per partire dall’inizio anche nel ritorno a San Siro contro la squadra di Roger Schmidt. Ed è altamente improbabile che Inzaghi possa tenere fuori dall’undici titolare Mkhitaryan nella casella di mezzala sinistra, quella occupata da Calhanoglu prima del cambio di ruolo".