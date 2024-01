Brutta tegola per il Torino e Juric, costretti a dover fare a meno di Alessando Buongiorno. Il più esaltante dei granata in questa stagione costretto ad abbandonare la causa per un periodo che a quanto pare potrebbe prolungarsi più del previsto. Durante un corpo a corpo a Cagliari ad una manciata di secondi dalla fine, il difensore si è fatto male. La spalla destra è uscita dai binari e per quanto tempestivo l'intervento dei medici del Toro che hanno prontamente evitato "che la lussazione provocasse altri danni all’interno dell’articolazione", come sottolinea Tuttosport, le conseguenze non sono state quelle sperate. L'infortunio c'è e il difensore classe '99 è adesso ad un bivio: optare per una terapia conservativa oppure per l'operazione chirurgica.

Gli esiti della risonanza cui si è sottoposto ieri il difensore hanno reso obbligatorio il consulto di un luminare e se "le conseguenze dell’infortunio saranno giudicate particolarmente preoccupanti (alto pericolo di una ricaduta, di una nuova lussazione in caso di scontri con un avversario)" tali da rendere l'intervento chirurgico obbligatorio, il ritorno all’attività agonistica, dunque il rientro in campo, verrebbe rinviata nel tempo fino a 3 mesi o poco meno. Buongiorno, insomma, potrebbe tornare a giocare non prima di fine aprile, presumibilmente. Se non addirittura a inizio maggio". Uno scenario disastroso - per utilizzare il termine utilizzato dal quotidiano piemontese - per il giocatore, in vista dell'Europeo, quanto per la squadra e per la società, che vedrebbe inevitabilmente una flessione del suo valore di mercato che farà sicuramente aumentare esponenzialmente il numero di pretendenti.