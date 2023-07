Dopo la giornata d'alta tensione di ieri per Inter, Al-Nassr e Brozovic, che aveva messo Beppe Marotta nella condizione di esprimersi addirittura su una possibile permanenza del croato, il club arabo sparaglia di nuovo le carte e nel bel mezzo della serata e dei conseguenti impegni diplomatico-istituzionali dell'ad nerazzurro, nonché presidente dell'Adise, "ha ricevuto una nuova proposta dell’Al-Nassr, disponibile ad alzare l’offerta intorno ai 18 milioni più bonus. Le trattative sono andate avanti nella notte, l’Inter vorrebbe rimane sulla cifra pattuita, ma potrebbe dire sì per chiudere definitivamente il tutto e muoversi così in entrata" si legge su Tuttosport.

"Nonostante la nuova frenata sul fronte Brozovic, l’Inter comunque ieri sera ha portato avanti i colloqui per Frattesi. L’idea del club nerazzurro rimane quella di girare la somma ricevuta dall’Al-Nassr alla società emiliana, con l’aggiunta del cartellino di Mulattieri" spiega poi il quotidiano torinese a proposito della trattativa per il centrocampista neroverde.