E' ancora tutta da giocare la partita della cessione di Marcelo Brozovic. Come riporta Tuttosport, il centrocampista non ha chiuso le porte all'Al-Nassr ma ha chiesto tempo per pensarci. Gli arabi potrebbero alzare la posta, come potrebbe farlo il Barcellona (fermo a 7,5 milioni di offerta per lo stipendio a fronte dei 20 proposti dal club della Pro Saudi League).

I blaugrana devono comunque cedere giocatori, il quotidiano ne segnala alcuni: "Ferran Torres, Dest, Lenglet, Umtiti e magari Kessie, inseguito dagli arabi dell’Al Ahli - per fare eventualmente spazio a Brozovic. Dunque l’Inter potrebbe trovarsi in una situazione di impasse, con la speranza che l’Al-Nassr non perda la pazienza e direzioni altrove i propri interessi (sta trattando pure Fofana del Lens)".