Sarà certamente uno dei protagonisti più attesi sabato pomeriggio. Marko Arnautovic, ex di Bologna-Inter, che una volta arrivata in estate l'occasione nerazzurra (scrive oggi Tuttosport) ha girato pagina in un nanosecondo e senza alcun rimpianto.

Il quotidiano ripercorre l'avventura in Emilia, ricordando gli infortuni e le panchine dello scorso anno (21 gare e 10 gol), causa anche un rapporto non idilliaco con Motta. Dopo il suo addio il Bologna è esploso e ha trovato in Zirkzee un giocatore fondamentale nel ruolo di centravanti. Restano comunque alcune giocate memorabili di Arna, ma oggi la squadra sta andando alla grande e poco si cura dell'austriaco che se n'è andato.