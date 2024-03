Si avvicina il momento delle scelte per Simone Inzaghi, con Bologna-Inter in programma domani alle 18. Secondo Tuttosport, domani dal 1' ci saranno Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo Carlos Augusto sostituirà Dimarco e Asllani verrà confermato in regia (Calhanoglu farà uno spezzone).

Thuram e Arnautovic la coppia d'attacco al momento favorita, Lautaro potrebbe quindi avere un turno di riposo.