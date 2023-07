Alvaro Morata è il nome preferito da Inzaghi e Marotta per rafforzare l'attacco interista. Lo scrive oggi Tuttosport, sottolineando che il giocatore è in uscita dall'Atletico Madrid, ha rifiutato l'Arabia ed è nei radar anche di Juventus e Roma. I nerazzurri hanno un vantaggio sulla Juve, perché vendendo Onana hanno cassa per l'offerta, mentre rispetto alla Roma possono offrire un ingaggio più alto.

L'alternativa è Beto, che ha cinque anni in meno e un ingaggio pari alla metà. L'Udinese lo valuta non meno dei 28 milioni offerti a gennaio dall'Everton per acquistarlo, trattativa poi tramontata perché i friulani non avevano un sostituto. In piedi anche l'ipotesi Balogun, ma Inzaghi ha chiesto un altro tipo di attaccante e avendo già acquistato Thuram la strategia sarebbe prendere almeno un altro calciatore con esperienza di Serie A, che lo statunitense non ha. Se però dovesse partire anche Correa, allora si potrebbe procedere con Nzola, già rodato in Italia e Balogun rientrerebbe in corsa.