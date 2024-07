L'Olympique Marsiglia di Zerbi insiste per Valentin Carboni. Ne è certo Tuttosport che stamane torna a parlare della trattativa in corso tra il club francese e l'Inter. I contatti tra le due squadre sono diretti, tramite l'intermediario Eduardo Crnjar ma non solo, anche Ausilio e lo stesso De Zerbi sono a colloquio.

Il dirigente nerazzurro ammira tanto l'ex allenatore del Brighton e sa come Valentin Carboni potrebbe crescere ulteriormente fra le sue mani. L'Inter, a meno di offerte clamorose intorno ai 40 milioni di euro, non vuole perdere il controllo sul classe 2005. Inter e OM stanno quindi ragionando su una formula che permetta alla società nerazzurra di poter mantenere il cartellino. La formula del prestito, con diritto di riscatto in favore del Marsiglia e di contro riscatto in favore dell'Inter potrebbe mettere tutti d'accordo.

Esclusa al momento la pista della cessione a titolo definitivo con recompra, in questo caso le cifre sarebbero troppo alte. Il diritto di riscatto potrebbe assestarsi sui 30 milioni, il contro riscatto a 35. Il Marsiglia riuscirebbe così a portarsi a casa una cifra importante per aver valorizzato il giocatore.