Oggi si alza il sipario sulla seconda parte della pre-season dell'Inter. Dopo i giorni di lavoro ad Appiano, oggi è fissato il ritrovo alle ore 14 alla Pinetina e con decollo direzione Giappone in programma alle 16.15 da Malpensa. L'atterraggio è previsto invece alle 11 locali di domani (alle italiane) a Osaka, dove il 27 si giocherà la sfida contro l'Al-Nassr di Brozovic. Il 1° agosto a Tokyo è invece in agenda la sfida con il PSG.

"A bordo dell’aereo ci saranno giocatori e staff tecnico, mancheranno i vertici della parte sportiva della dirigenza - racconta Tuttosport -. Il direttore sportivo Piero Ausilio raggiungerà la squadra in Estremo Oriente tra qualche giorno. L’amministratore delegato Beppe Marotta al momento è trattenuto in Italia da impegni di politica sportiva. Prima il Consiglio Federale, in programma domani a Roma. Poi mercoledì appuntamento a Milano con l’assemblea della Lega Serie A". Insieme alla squadra oggi partirà il vice ds Dario Baccin, mentre nei prossimi giorni dovrebbe volare in Giappone anche il presidente Steven Zhang.