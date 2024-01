Scontato il focus di Tuttosport sui casi da moviola di Fiorentina-Inter. Secondo il quotidiano torinese, la Fiorentina può "lagnarsi" per quanto accaduto nel primo tempo, "quando le è stato negato un rigore per una trattenuta di Bastoni su Ranieri". Un errore - secondo il quotidiano vicino alle vicende di casa Juve - tutto dell’arbitro Aureliano che, nell’occasione, si è concentrato sul pallone anziché vedere quanto stava accadendo nel cuore dell’area di rigore tra Bastoni e Ranieri. Un episodio che avrebbe inciso in maniera "sostanziale" sul corso dell'incontro, permettendo ai nerazzurri di fare la partita che avevano preparato in ripartenza.

Secondo Tuttosport, una decisione destinata ad avvelenare il clima nella settimana che porta a Inter-Juve. Ma in realtà, sono proprio queste "analisi" ad avvelenare il clima...