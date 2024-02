Carlos Alcaraz è finito alla Juventus, già domenica sera a San Siro contro l'Inter potrebbe cominciare a contare la sua prima presenza in distinta e chissà se in campo.

Come ricorda Tuttosport, era finito nel mirino proprio dei nerazzurri. Il club di via della Liberazione lo ha seguito da vicino, Baccin aveva provato a confezionare il trasferimento dal Racing ma non ce l'aveva fatta e lo stesso era accaduto a Giuntoli al Napoli. Passato alla Juventus, l'ex ds degli azzurri ce l'ha fatta anche se al momento si tratta di un prestito.