A Firenze Inzaghi si presenterà senza Barella e Calhanoglu per via della squalifica. Il che significa che del trio centrale di centrocampo l'unico in campo dei titolarissimi sarà Mkhitaryan e, "risultano pure azzoppate le scelte dalla panchina dove a Inzaghi rimangono Klaassen, Sensi (congelato per questo motivo fino a domani il suo trasferimento al Leicester) più un paio di ragazzotti (Akinsanmiro e Stankovic junior)". Il piacentino però può contare sul suo Lautaro Martinez particolarmente che contro la squadra di Italiano ha la possibilità di mettere a segno il suo gol numero 124 in nerazzurro "che lo porterebbe a raggiungere Mauro Icardi all’ottavo posto della classifica marcatori all-time del club".

"Alla luce delle scelte fatte in tema di formazione, risulta evidente come pure Inzaghi, nell’avvicinamento alla gara con la Fiorentina, abbia già messo a fuoco pure quella con la Juventus", basti pensare al lavoro personalizzato fatto negli ultimi giorni da Barella, tirato a lucido per le super sfida di domenica prossima. Diverso il discorso relativo ad Acerbi e Dimarco, entrambi "sicuri titolari tra una settimana a San Siro, saranno inizialmente gestiti e quindi partiranno dalla panchina per far spazio a De Vrij (con Bastoni a sinistra, recuperato e arruolabile per giocare addirittura dall’inizio) e Carlos Augusto".