Dopo un'ora circa di audizione in videochiamata tra Giuseppe Chiné a Francesco Acerbi, accusato di aver apostrofato con frasi razziste l'avversario Juan Jesus, e in collegamento con il procuratore Federale dalla Pinetina di Appiano Gentile, dove erano presenti durante l'interrogatorio anche l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta e l’avvocato del club, Angelo Capellini, la versione di Ace non è cambiata: nessun insulto con intenti razzisti, è stato pronunciato. Secondo la versione di Tuttosport, l'ex difensore laziale ha spiegato "di aver detto la parola 'nero' nell'espressione 'ti faccio nero'. In questo senso, però, avrebbe avuto un momento di difficoltà nel motivare a Chiné perché allora avrebbe chiesto scusa a Juan Jesus durante la partita" si interroga TS che poco dopo spiega anche la spiegazione fornita dal centrale di Inzaghi che si sarebbe giustificato spiegando che le scuse sul campo pronunciate all'avversario dopo l'episodio siano nate dalla volontà di "chiudere ogni questione per evitare fraintendimenti". Secondo quanto trapela dal club nerazzurro, l’audizione sarebbe andata bene. Tant'è che lo stesso Acerbi si sarebbe aggiunto ai compagni per proseguire tranquillamente con l'allenamento.

Dopo il confronto con il difensore dell'Inter, Chiné ha poi sentito Juan Jesus che avrebbe ribadito l'accusa di aver subito un insulto razzista, così come denunciato a La Penna già durante la partita. "Dopo queste due audizioni la Procura Figc ha chiuso le indagini e inviato gli atti al giudice sportivo Gerardo Mastrandrea". Adesso, a interrogazioni e indagini chiuse, non resta che attendere il comunicato del giudice, atteso per la prossima settimana. Va fatta una precisazione si legge su Tuttosport: "In questo momento non è esattamente una situazione della parola dell’uno contro quella dell’altro. La giurisprudenza Figc ha elaborato in tema di razzismo un concetto che sposta ulteriormente l’onere della prova dall’accusatore all’accusato, più di quanto non succeda già abitualmente con la giustizia sportiva. È un criterio rintracciabile nelle motivazioni dei casi Marconi/Obi e Santini/Mawuli. I giudici hanno punito Marconi e Santini con 10 giornate anche sulla base dell’assenza di «rancori precedenti». Ma in questo caso potrebbe anche farsi largo una soluzione intermedia: una squalifica di 2-3 giornate per condotta gravemente antisportiva. Tra pochi giorni il verdetto".