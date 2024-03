Non ci saranno altri interrogati dalla Procura Federale sul caso Acerbi-Juan Jesus, oltre ai due diretti interessati. Del caso si legge anche oggi su Tuttosport: il difensore dell'Inter ha fatto le "prove generali" ieri con l'avvocato Angelo Capellini e oggi parlerà con il procuratore federale Chinè.

Il brasiliano, dall'altra parte, aveva deciso di soprassedere anche per via del suo passato in nerazzurro, conscio del polverone che si sarebbe alzato. Si è però trovato spiazzato dalle parole spese dalla controparte e per questo ha reagito con il post di lunedì sera in cui ha raccontato la sua versione dei fatti. Quasi certo che, in caso di condanna, l'Inter eviterà di fare ricorso.