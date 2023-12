Tra i potenziali interessati al dossier del Milan, in cerca di investitori, c'è anche Investcorp, secondo quanto segnalato oggi dal Sole 24Ore. Come ricorda il quotidiano, Investcorp sondò un anno fa anche la strada per acquistare l'Inter. Fu infatti esaminato il dossier della società di via della Liberazione, salvo poi tirarsi indietro anche per volontà di Steven Zhang, che punta al rifinanziamento.