Mentre il Napoli vola verso il terzo scudetto della sua storia ci sono sei club coinvolti nella corsa alla prossima Champions League, cruciale soprattutto sul piano economico. Al momento la Lazio è seconda, la Juventus terza sub judice, poi Milan e Roma quarte alla pari, l’Inter sesta e l’Atalanta settima.

"La qualificazione ai quattro posti della prossima Champions League, cui l’Italia ha diritto, è notoriamente vitale: le due milanesi, semifinaliste italiane, sanno già che supereranno quota 100, nel senso dei milioni incassati nell’edizione in corso. Per questo garantir- si la partecipazione alla prossima non è affatto secondario", precisa Repubblica nella sua edizione odierna. Anche le entrate accessorie restano importanti. Il premio per il secondo posto è di 19,4 milioni, 16,8 quello per il terzo, mentre per il quarto ne arriveranno in cassa 14,2, senza contare che il calcolo del market pool.