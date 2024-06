Andato in scena ieri l'incontro tra Inter, Milan e il sindaco di Milano Beppe Sala, quello che sembrava essere l'ennesimo meeting tra gli altri potrebbe aver segnato, al contrario, la svolta sul futuro dello stadio Meazza.

Repubblica parla di incontro durato circa un’ora che "potrebbe dunque aver riaperto davvero la partita sulla riqualificazione del Meazza, anche se entrambe le squadre continuano ad andare avanti nei loro progetti individuali: il Milan a San Donato e l’Inter a Rozzano". Come affermato dallo stesso Sala, le due squadre incontreranno WeBuild per approfondire il progetto e avere una stima dell’investimento che inizialmente era di circa 400 milioni, poi si prenderanno il tempo per studiare il piano di fattibilità "e decidere se percorrere o meno questa strada". Al momento nessuna delle due ha intenzione di abbandonare i rispettivi progetti alternativi a San Siro.

"Ora non resta che capire se quanto presentato ieri da WeBuild ha cambiato le carte in tavola - si interroga il quotidiano romano -. Nel caso, ha detto nei giorni scorsi il direttore generale Massimo Ferrari, se le squadre dessero il via alla ristrutturazione del Meazza 'saremmo pronti a partire con i lavori già nel 2025'".