Nel pezzo di cronaca di Napoli-Inter 3-1 che trova spazio sull'edizione odierna de La Repubblica viene dato ampio spazio al futuro dei due allenatori, ormai scritto prima che passino i titoli di coda della stagione. Ieri, si legge nell'articolo, Luciano Spalletti ha lasciato intendere, mai in maniera così esplicita, di sentirsi a un passo dall’addio: "Il futuro ormai è definito, non è che si cambia idea tutti i giorni. È un discorso che viene da lontano: stando nel lavoro, dal mattino alla sera, si maturano delle robe perché c’è da esibire questo spettacolo tutte le volte. Devi essere convinto di dare sempre a questa piazza quello che merita, altrimenti è giusto fare dei ragionamenti. Poi si arriva a una conclusione e si va dritti fino in fondo. Non è una situazione che ci è piovuta addosso di colpo".

Diverso il discorso relativo alla situazione di Inzaghi, il cui posto in panchina non è in discussione neanche dopo il 12esimo ko in campionato: "Lui, Simone, è già stato confermato da Zhang per il 2024", la chiosa del pezzo.