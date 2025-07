L'Inter potrebbe riformulare l'offerta per Lookman con l'obiettivo di strappare il sì dell'Atalanta. Come riportato da La Repubblica, la Dea continua a chiedere 50 milioni di euro e un'offerta da 45 più 5 di bonus potrebbe essere quella giusta.

Lookman scalpita e vuole solo l'Inter che deve pensare a come rimodulare l'offerta, passando anche tramite le cessioni. A partire da quella di Asllani, in vendita come confermato da Ausilio.

L'Atalanta è alla ricerca già di un eventuale sostituto di Lookman: nella lista ci sono sono Nico Gonzalez (accostato all'Inter sul mercato come piano B di Lookman) e Raspadori, profili diversi che potrebbero completare l’attacco con il neo acquisto Sulemana, che Juric ha voluto portarsi dal Southampton.