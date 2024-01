José Mourinho si gioca una buona parte di futuro sulla panchina della Roma a partire dalla delicata trasferta di San Siro contro il Milan. È quanto fa capire oggi Repubblica, che definisce la proprietà "stanca della corrida" e della lotta del portoghese agli arbitri che non trova l'appoggio dei Friedkin. Anche per questo del rinnovo non si parla e "per questo il Milan, domenica, è una frontiera - si legge -. Basta pochissimo, a questo punto, per veder comparire la scritta 'game over'".