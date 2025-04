Dopo l'importante quanto entusiasmante vittoria esterna in casa del Bayern Monaco, l'Inter torna a riprendere il filo del campionato, interrotto a Parma dove la squadra di Inzaghi ha racimolato un solo punto che ha rallentato la sua corsa verso lo scudetto. Ripartenza che vede come primo scoglio il Cagliari di Davide Nicola. Avversario che Simone Inzaghi, è stato chiaro, dovrà essere affrontato "come se fosse il Bayern" - come sottolinea la Repubblica nell'edizione odierna che del match pomeridiano di oggi contro il Casteddu parla di vera e propria missione per i nerazzurri.

Per la sfida di oggi l'allenatore piacentino ritrova finalmente tutti i giocatori, eccezion fatta per Zielinski e Dumfries che ne avranno ancora per un po', e proprio grazie alla disponibilità di quasi tutti i suoi atleti, il 'Demone' può pensare ad una formazione iniziale meno obbligata rispetto alle scorse settimane. L'undici anti-sardi dovrebbe essere - secondo le previsioni del quotidiano romano - con Sommer tra i pali, difeso da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Certezze di centrocampo per quanto riguarda le mezzali affidate a Frattesi e Barella, con un ballottaggio per la cabina di regia tra Asllani e Calhanoglu, spremuto fra campionato e Champions. Certezza Dimarco sulla corsia di sinistra e corsia di destra presumibilmente affidata a Zalewski. Un altro dubbio da sciogliere riguarda l'attacco: presente capitan Lautaro, reduce da una prestazione sontuosa all'Allianz Arena, possibile ballottaggio tra Thuram e Arnautovic.