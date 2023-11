Juventus-Inter è anche l'occasione per vedere il nuovo duello tra Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. Lo sottolinea oggi Repubblica tra le sue pagine, precisando che il serbo, autore di 44 gol in 98 partite con la Fiorentina, da quando è arrivato a Torino si è incartato quando tanti si aspettavano il sorpasso sull'argentino.

Diverso il rendimento del capitano dell'Inter: in quel periodo contava 44 reti in 121 match, ma in questi ultimi 22 mesi ha segnato il doppio del bianconero. Sono infatti 43 le esultanze del Toro, 21 quelle di Dusan.