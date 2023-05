Simone Inzaghi deve fare en plein in questo finale di stagione per provare a garantirsi la permanenza sulla panchina dell'Inter: questo lo scenario piuttosto crudo (e in un periodo di ottimi risultati per la squadra) ipotizzato dal quotidiano La Repubblica, secondo cui il tecnico piacentino è chiamato a conquistare uno dei primi quattro posti in campionato, la finale di Champions League e la Coppa Italia contro la Fiorentina per rimanere in sella.

Missione necessaria, anche perché i nerazzurri, secondo la testata, avrebbero già individuato il tecnico per la prossima stagione: la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe già in tasca il sì di Thiago Motta, che tentenna col Bologna sui discorsi per il rinnovo. Il tutto, in attesa di capire se Inzaghi alla fine meriterà una terza chance, che in casa nerazzurra nessuno ha mai avuto dai tempi del primo Roberto Mancini.