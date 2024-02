Pur garantendo 'una gara molto diversa dall’andata', "Inzaghi e Allegri si sono impegnati con puntiglio per essere banali con le parole così da tenere da parte la creatività per il campo". Due mesi dopo dal primo derby d'Italia della stagione, le due squadre sono ancora vicine, troppo vicine, tra loro, ma lontane dal resto del campionato. "Adesso sì che il confronto diretto conterà davvero" scrive sicura la Repubblica che con altrettanta sicurezza aggiunge: "Toccherà trovare il modo di sorprendere dunque, anche se Inzaghi potrà farlo soprattutto essendo sé stesso visto che, con la naturalezza del suo gioco immutabile, è una sorta di bestia nera di Allegri, al quale ha sfilato tre finali su quattro e questa di oggi è a suo modo una finale pure lei".

Nessuno come Inzaghi ha ottenuto così tante volte un successo contro l'Allegri juventino, "pur avendolo sfidato in nove occasioni con una squadra più debole, la Lazio. Da nerazzurro, ha vinto quando l’Inter ha giocato da Inter". Una peculiarità che anche oggi potrà fare la differenza: una differenza che i nerazzurri possono segnare facendo circolare il pallone molto velocemente e "costringendo la Juve a rincorrerlo: il fatto che contro la Fiorentina abbiano riposato Dimarco e gli squalificati Barella e Çalhanoglu indica a chi toccherà alzare toni e ritmi".

Certo Allegri non starà a guardare e dispone di mosse da usare e il fatto che tutte le indicazioni sembrano portare ad un 3-5-2 con Yildiz dal 1' minuto e Chiesa in panchina, significa che il livornese punterà sul palleggio e non sul contropiede, cosa che non fece all’andata, quando puntò sugli "strappi brutali" di Chiesa che questa sera verrà utilizzato nella seconda parte di gara per sfruttarne la freschezza. Ma anche in questo caso, Inzaghi ha a disposizione la contromossa: Dumfries. L'olandese, anche lui fresco, ha passo, e gamba, oltre che aver già ampiamente dimostrato di "essere capace di contenere anche la più veloce delle ali", come fatto con Leao al derby. "Il limite di Inzaghi è che in panchina non ha colpi d’ala: ha rimpiazzi, non varianti", cosa di cui dispone invece la Juventus e Allegri.