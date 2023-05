"Troppa Inter, Inzaghi lucida il set di punte". Si apre così l'analisi di Repubblica della vittoria ottenuta ieri dai nerazzurri sul campo dell'Hellas Verona, un 6-0 che non ammette repliche e che permette alla squadra di volare al quarto posto in solitaria, a -3 dalla Juventus terza. "Prendi l’Inter che ha battuto il Barcellona e il Benfica, quella bella, concentrata, che non spreca un passo e non regala un metro. Mettila in campo al Bentegodi contro una formazione di fondo classifica, volenterosa ma piena di lacune, altrimenti non si troverebbe dov’è. Il risultato dell’esperimento è stata una partita in cui a tratti, ampi, sembrava di vedere una prima squadra giocare contro la Primavera. A Inzaghi, dopo nove mesi di tentativi, finalmente è riuscita la mossa che i tifosi interisti aspettavano: copiare la squadra di coppa e incollarla in Serie A. Ctrl+C, Ctrl+V. La combinazione ha funzionato a Empoli, di nuovo a San Siro con la Lazio, ora a Verona. Tre indizi fanno una prova: anche in Serie A, finalmente, è vera Inter", scrive il quotidiano.

Una vittoria dovuta soprattutto all'efficienza del centrocampo inedito con Brozovic regista e con Mkhitaryan-Calhanoglu ai suoi lati. Una vittoria fondamentale in una fase delicatissima della stagione, in cui l'Inter non avrà respiro e in cui ha ancora tutto in palio. Inzaghi prosegue con il suo turnover profondo, quasi scientifico, che lo porterà a schierare il miglior undici possibile in Champions League e che intanto non gli fa lasciare per strada punti preziosi in campionato. "La speranza alla Pinetina è che la magia duri", chiosa il quotidiano.