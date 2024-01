Dopo aver conquistato il titolo di campioni d'inverno, l'Inter si presenta all'appuntamento con il Monza da prima in classifica ma con due soli punti di vantaggio dalla Juventus, impegnata martedì con il Sassuolo. Oggi dunque "gli uomini di Simone Inzaghi sono chiamati a vincere per evitare di essere riacciuffati" sentenza la Repubblica. Un match, quello di stasera contro gli uomini di Palladino, che farà da preludio al viaggio a Riad dove la squadra nerazzurra dovrà difendere la Supercoppa sollevata lo scorso anno e replicare. Per farlo però bisogna affrontare la Lazio in una gara che è costata a entrambe le squadre la modifica del calendario e nel caso specifico dell'Inter, la partita slittata è quella con l'Atalanta. Un taglia e cuci che fa sì che allo scontro diretto per la vetta della classifica del 4 febbraio la squadra di Inzaghi si possa presentare da seconda per via della gara in meno rispetto agli avversari.

"Un’occasione Juve per un sorpasso prospettico, con l’asterisco, ma che potrebbe comunque pesare. La lezione del campionato 2021-22, con il Milan capace di sfruttare lo scivolone interista a Bologna, è lì a ricordarlo", motivo per il quale i tre punti contro il Monza sono fondamentali. E a proposito della gara di questa sera contro i vicini di casa biancorossi il quotidiano romano svela un dettaglio di formazione: "Dovrebbe invece entrare a gara in corso l’ultimo arrivato, il canadese Tajon Buchanan".

Inzaghi può contare su tutta la rosa dunque, compresi Lautaro e Thuram ed eccezion fatta per Cuadrado, e il 4-3-1-2 visto nel finale col Verona "può essere un’opzione". Un'opzione per riuscire anche nell'impresa di sfatare un altro mito personale: fare più punti del girone d'andata. Un impresa finora mai riuscita al piacentino che nella seconda parte di stagione non ha mai fatto più punti della prima.