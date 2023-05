Come sottolinea Repubblica, questa sera in campo all'Olimpico ci saranno una decina di italiani tra Fiorentina e Inter. Tantissimi per gli standard ella Serie A. Italiani saranno anche gli allenatori, a partire da quello Viola che Italiano lo è anche di nome. Inzaghi, dal canto suo, la Coppa Italia l'ha già vinta due volte.

C’è da scommettere che questa sera in campo le due squadre faranno scintille. In campionato, l'Inter vinse per 4-3 la sfida del Franchi, mentre al ritorno i Viola si imposero per 1-0 a San Siro. "Da allora, Inzaghi contro le squadre schierate con il 4-2-3-1 ha preparato le sue migliori partite. Le due gare di semifinale in Champions col Milan, ovviamente. Ma anche a Napoli domenica l’Inter non era partita male, anzi. Poi Gagliardini ha combinato quel che ha combinato. Questa volta Inzaghi si affiderà all’undici migliore, candidato a giocare a Istanbul, con Dzeko e Lautaro in attacco, e la coppia di mezzali Barella-Calhanoglu a spalleggiare Brozovic. Poi sabato, contro l’Atalanta, sarà di nuovo rivoluzione. Ma l’Inter ci è abituata", conclude il quotidiano.