Quello di questo pomeriggio all'olimpico sarà per Daniele De Rossi il primo vero banco di prova. Di fronte a lui Simone Inzaghi, un allenatore dalla storia simile alla sua, ma con uno scarto temporale di otto anni. "Era l’aprile 2016 quando Simone fu chiamato a sostituire Pioli sulla panchina della Lazio, e ci rimase per il forfait del totem Bielsa. Non è invece passato nemmeno un mese da quando Daniele ha rimpiazzato il monumento Mourinho su quella della Roma. Storie di ascesa senza passare dalla gavetta, o quasi" si legge su Repubblica che analizza in parallelo i percorsi dei due allenatori in questione.

"Lo schema tragico sarebbe perfetto se i due si scontrassero uno da laziale e l’altro da romanista. Ma purtroppo per la sceneggiatura, e forse anche per De Rossi, Inzaghi oggi guida una delle migliori Inter di sempre". Il tecnico nerazzurro, che guarderà Roma-Inter dalla tribuna per squalifica (come Mourinho all'andata), sarà sostituito dal suo vice Massimiliano Farris, viene da quattro vittorie con tanto di clean sheet, mentre la Roma di De Rossi ha registrato fino a questo momento tre vittorie su tre. La differenza è che il primo vanta i quattro successi contro Lazio, Napoli, Fiorentina e Juventus, il secondo vanta nove punti contro Verona, Salernitana e Cagliari. "A nessuno - dunque - sfugge che per DDR oggi all’Olimpico sarà il primo vero esame".

"Che De Rossi voglia ricalcare le orme di Inzaghi è logico. Ed è troppo intelligente per pensare che il collega sia arrivato dov’è perché 'predestinato'", lo ha ammesso lui stesso nel ricordare come fosse considerato un predestinato, ma solo prima dell'esonero dalla Spal. "'Ora sono arrivato un po’ per caso'" ha ammesso in conferenza stampa della vigilia e "per restarci gli tocca lavorare. Lo sta facendo bene, a giudicare dalle prime mosse" ma il suo contratto scadrà a fine stagione e affinché la società avalli un prolungamento che sarebbe felice di far firmare il posto in Champions League è quasi un obbligo. A Inzaghi però "l’Inter chiede lo scudetto. E se lo chiede lui per primo. Sa che la trasferta di Roma è una tappa importante".