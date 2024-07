L'edizione odierna di Repubblica si sofferma, in taglio basso nella sezione sport, con un piccolo trafiletto sulle trattative più calde in Serie A. Se il Milan insiste per Morata, l'Inter ha presentato ieri Zielinski e va ora su Hermoso, altro svincolato. Situazione Alessandro Buongiorno: il difensore ha rassicurato Conte: niente Inter, andrà solo al Napoli, conclude il quotidiano.