Argentina-Croazia, prima semifinale del Mondiale in Qatar, trova spazio in taglio alto sulla prima pagina di Tuttosport del 13 dicembre 2022. "Messi-Modric, il calc10", il titolo che gioca con i numeri di maglia di due giocatori che vengono definiti 'giganti del pallone'.

La copertina del quotidiano torinese mette in risalto in apertura il tema mercato legato alle strategie della Juve: "Intrigo capitale - si legge -. Le mire della Lazio per Pellegrini (ora all'Eintracht) riscaldano la pista Milinkovic per la Juve, in pressing su Karsdorp e Smalling della Roma. E in estate Zaniolo...".