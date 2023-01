Napoli-Juve e non solo sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 10 gennaio 2023, dove si dà spazio anche a una news di mercato legata all'Inter: "L'Inter pensa a Schuurs, Toro già su Hien - si legge -. L'olandese individuato come sostituto di Skriniar: Vagnati si cautela trattando il difensore del Verona".

Più sotto anche le tempistiche per il recupero dall'infortunio al ginocchio di Lazaro: "Guaio Lazaro. Lesione al legamento del ginocchio per l'esterno: 2-3 mesi di stop. Ora serve un terzino".

Infine, una parentesi anche su Inter-Parma di Coppa Italia in programma stasera: "Buffon: San Siro, rieccomi! Via agli ottavi, Gigi alla 50esima partita al Meazza. Inzaghi in emergenza: Calhanoglu preoccupa, Lukaku e Barella stop".