“La vergogna di Udine. Il Milan vince per Maignan. Insulti razzisti, partita sospesa per 5 minuti”. Si apre così l’edizione di Tuttosport in edicola domani. Focus anche sulla Juventus: “Juve, stasera a Lecce per il sorpasso sull'Inter”. E spazio anche al mercato: “Salernitana, pazza idea Balotelli!”.